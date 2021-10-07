شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 عناصر من طالبان في هجمات شرق أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن أربعة من أفراد قوات طالبان حتفهم في هجمات بولاية ننجرهار شرقي أفغانستان، حسبما أفادت مصادر ووسائل إعلامية، أمس الأربعاء.

وصرح مصدر طلب عدم كشف هويته بأن اثنين من القتلى لقيا حتفهما أثناء تحصيل الضرائب من أصحاب المتاجر في مدينة جلال أباد. وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة مدنيين أيضًا. واستولى مهاجمون مجهولون على أسلحة القتيلين قبل أن يفروا من المكان.

واستهدفت عبوة ناسفة على أحد الطرق خلال الليل سيارة يقودها رئيس إدارة طالبان في منطقة خيوا في ننجرهار أيضا. وأضاف المصدر إن اثنين من أفراد قوات طالبان قتلا في الانفجار وأصيب رئيس الإدارة في المنطقة.

كما تم اغتيال إمام في ولاية لغمان المجاورة، بحسب الإذاعات المحلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور.

وتصاعدت عمليات الاغتيال والتفجيرات والقتل دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنها في شرق أفغانستان، لا سيما في ننجرهار، منذ استيلاء طالبان على السلطة في البلاد.

ويرفض مسؤولو طالبان الحديث عن الهجمات التي تتعرض لها قواتهم، لكنهم يقولون إنهم يواصلون حملة الإجراءات الصارمة ضد ما يوصف بأنه مخابئ لتنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أمس إنه تم اعتقال أربعة من أعضاء تنظيم داعش في ضواحي كابول خلال عملية خاصة.

وأعلن مسلحو تنظيم داعش مسؤوليتهم عن معظم الهجمات على طالبان، ويبرز التنظيم على ما يبدو كمنافس رئيسي لطالبان بعد الإطاحة بالحكومة المدعومة دوليا.