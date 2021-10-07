شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يفشل في تشكيل قوة دفاع مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فشل قادة الاتحاد الأوروبي في تخطي الانقسامات بشأن تشكيل قوة دفاع مستقلة، على الرغم من الغضب الناتج عن الانسحاب الفوضوي لقوات الغرب من أفغانستان وحافز جديد لدى فرنسا بعد استبعادها من اتفاقية إستراتيجية أمريكية.

وقال دبلوماسيان إن القادة الذين اجتمعوا على العشاء في سلوفينيا الثلاثاء انقسموا إلى معسكرين تقليديين، الأول دول شرقية تخشى روسيا وتريد تقوية أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، والثاني دول بقيادة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا تريد قدرات أكثر قوة للاتحاد الأوروبي. وقبل العشاء الذي أقيم في قلعة بردو خارج العاصمة لوبليانا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين إنه يتعين على التكتل الذي يضم 27 دولة بذل المزيد لمواجهة الأزمات على حدوده، وأن يكون مسؤولا عن أمنه. وعلى الرغم من إحراز تقدم في تأسيس صندوق دفاع مشترك للتعاون في صناعة الأسلحة، فإن الاتحاد الأوروبي لم ينشر بعد مجموعاته القتالية التي تصل إلى حجم الكتيبة خلال أي أزمة.

وقال مسؤول أوروبي كبير: «دار نقاش القادة حول ما إذا كنا في حاجة للاختيار بين قوتنا الاقتصادية والعسكرية»، في إشارة لدور الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح للمساعدات وأكبر تكتل تجاري في العالم.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أمس إنه يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي إرسال رسالة إيجابية إلى دول غرب البلقان الست التي تأمل في الانضمام إلى التكتل، على الرغم من توقف المفاوضات. وأضافت السياسية الألمانية للصحفيين: «نريد أن نوجه رسالة واضحة للغاية، وهذه الرسالة هي أن دول غرب البلقان مكانها الصحيح هو الاتحاد الأوروبي».