شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تغلق قناة «إخوانية» تبث خطابا متطرفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت قوات الأمن التونسية، أمس الأربعاء، قناة الزيتونة الإخوانية، وقامت باحتجاز معداتها ووقف بثها.

وداهمت القوات الأمنية مقر القناة التليفزيونية بعد قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بإغلاق قناة الزيتونة لعدم حصولها على الترخيص القانوني، ودعوتها لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك بعد تسليط مخالفات مالية، ولكن دون أي تجاوب من القناة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوان فيه قناة الزيتونة الإخوانية في بث خطاب متطرف تحريضي ضد الشعب والرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أسسها قيادي في حزب النهضة الإخواني، وتعمل خارج القانون التونسي.

وكان الآلاف من المواطنين التونسيين، احتشدوا الأحد الماضي، بوسط العاصمة تونس بشارع الحبيب بورقيبة في مظاهرات كبيرة لإعلان تأييدهم لقرارات الرئيس قيس سعيد، حيث رفعوا كذلك شعارات تطالب بحل البرلمان ورحيل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية.

وتُعد هذه المظاهرات هي أكبر مظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيد منذ اتخاذه تدابير استثنائية يوم 25 يوليو الماضي، والتي تضمنت تجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الحكومة. وخرج آلاف المتظاهرين لدعم وتأييد قرارات الرئيس قيس سعيد حيث أكدوا أن قراراته كانت ضرورية لإنقاذ البلاد ونجدتها من حالة الجمود الاقتصادي والاجتماعي بسبب السياسات الفاشلة لحركة النهضة الإخوانية ولوضع حد للفساد وتحقيق مطالب التونسيين.

ورفع المتظاهرون شعارات مناصرة لسعيد وقراراته، وأخرى تدعوه إلى حل البرلمان وإنقاذ البلاد مما وصفوها بـ«العصابة الإخوانية».

وانطلقت هذه المظاهرات في ظل تواجد شرطي مكثف حيث انتشرت عناصر الشرطة بأعداد كبيرة وأغلقت كافة المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد لا يزال يحظى بدعم واسع من التونسيين، حيث تصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71 % بفارق كبير عن بقية الشخصيات السياسية، وذلك حسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة إمرود كونسيلتينج ونشرت نتائجه يوم السبت.

مخالفات بالانتخاباتفيما أصدرت محكمة المحاسبات في تونس 350 حكما ابتدائيا في قضايا انتخابية تعلقت بمخالفات مالية تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

وحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكدت القاضية بمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، أن الأحكام تمثلت في إسقاط 80 قائمة للانتخابات البلدية بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، إلى جانب إحالة أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، بسبب شبهات متعلقة بالإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.