شكرا لقرائتكم خبر عن لوء طيار من أبطال أكتوبر : معركة رأس العش أسرع رد فعل على هزيمة 5 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طيار وصفى بشارة، بطل من حرب الاستنزاف حتى نصر أكتوبر، إن معركة رأس العش التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر كبرى، تعد أول وأسرع رد فعل على هزيمة 5 يونيو، وتابع:"أول قلم تلقاه العدو".

وأضاف "بشارة"، خلال لقاء له عبر البث المباشر ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان مصر على استرداد كرامة المصريين، وتوجيه وبدأ حرب الاستنزاف، وتابع :" مات مننا ناس كتير راحوا غدر.. وأحنا لم نحارب في 5 يونيو ..والغدر ولد الغل وحب الانتقام وأثبتنا ذلك بعد شهران".

وأشاد "بشارة" بالدور الذى لعبه الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك في تخريج عدد كبير من الطيارين عقب هزيمة 67 ، وتدريبهم على أعلى مستوى حتى حققوا انتصارات عدة خلال حرب أكتوبر المجيدة.