شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" ينعى شهداء الواجب من الشرطة فى واقعة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، العملية الإجرامية التي راح ضحيتها شهداء الواجب، الذين استشهدوا أمس الأربعاء، أثناء تأدية الواجب الوطني، في مواجهة الجماعات الإجرامية بمحافظة الإسماعيلية.

ونعى الحزب شهداء الواجب الذين سيسجل أسمائهم بحروف من نور في سجل المجد، تاركين الفخر والعزة لأسرهم، بعد ما اختاروا التضحية بأرواحهم، من أجل الدفاع عن وطنهم، لينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

وأكد الحزب أن رجال الشرطة تحملوا الكثير من أجل هذا الوطن والحفاظ عليه من المؤامرات، التي تحيط به من الكيانات والتنظيمات الإرهابية والإجرامية.

وأضاف الحزب أن قوات الشرطة هي العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية المصرية، وتتحمل بكل وطنية وشرف حماية ومواجهة الجماعات الإجرامية.