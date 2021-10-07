التحالف: تدمير مسيرة مفخخة حوثية حاولت الهجوم على مطار أبها

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف ، وفقًا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين في محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية، موضحًا أنه تم تدمير موقع لميليشيات الحوثي بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.

وكانت التحالف أعلن اليوم عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

يذكر أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.