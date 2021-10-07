اعتراض مسيرة مفخخة استهدفت مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وقوع 4 إصابات طفيفة وتهشم الزجاج لبعض واجهات مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بعد اعتراض مسيرة حوثية مفخخة استهدفت المطار.
وبحسب قناة الإخبارية فقد توقفت حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها مشيرة إلى أن الحركة في محيط المطار طبيعية.
وكان التحالف قد أعلن عن اعتراض مسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي، مضيفاً أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي.
وأشار إلى أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مضيفا أن قوات التحالف تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
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