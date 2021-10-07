شكرا لقرائتكم خبر عن شجار بالقنابل في دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة غريبة بسوريا، أقدم شخص على إلقاء قنبلة على آخرين، بسبب خلاف نشب بينهم، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبحسب ما ذكرته وزارة الداخلية السورية، فقد ألقى أحد الأشخاص، قنبلة يدوية في دمشق، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح.

وأضافت أن الشخص يدعى “محمد”، وقد قام بإلقاء القنبلة في حي “الدحاديل” بدمشق إثر خلافات مع آخرين، أدى إلى إصابة الثمانية الذين تواجدوا في مكان الواقعة.

ونوهت الوزارة في بيانها أن المصابين أسعفوا إلى مشفى دمشق الوطني.

وقد توجهت عدد من دوريات الشرطة إلى المكان، وما تزال التحقيقات مستمرة والبحث جارٍ لإلقاء القبض على الفاعل، الذي لاذ بالفرار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء قنبلة على آخرين في شجار بين سوريين، حيث تكررت في محافظة طرطوس في سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.