اخبار العالم

من أجل تجفيف منابع التطرف.. دول أوروبا تتحرك لمواجهة مؤسسات الإخوان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل تجفيف منابع التطرف.. دول أوروبا تتحرك لمواجهة مؤسسات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أوروبا مواجهتها ضد الإخوان وجماعات الإرهاب على أراضيها، من خلال الحملات والمداهمات ضد مساجد ومنظمات ومراكز تابعة لتيارات الإسلام السياسى، وإصدار العديد من التوصيات والتشريعات من أجل تقويض التنظيمات الإرهابية، وهذه التشريعات ساعدت فى القضاء على هذه الأنواع من الأنشطة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجمع التبرعات داخل المنظمات المجتمعية، مثل المراكز الإسلامية فى دول القارة العجوز.

 

وأكد تقرير لمؤسسة ماعت، أنه تتصاعد مخاطر الإخوان والتنظيمات الإرهابية فى ألمانيا من خلال استغلال الحريات والقانون ليس فقط لتحقيق أهداف سياسية مشروعة ولكن أيضًا لتمهيد الطريق لإعادة تشكيل المجتمع الأوروبي بشكل كامل وفقًا للأسس التى تحددها الأيديولوجية المتطرفة، وتتقرب الجماعات المدعومة من تيارات الإسلام السياسى من الدوائر الحاكمة فى دول أوروبا.

 

ولفت التقرير إلى أن تلك التنظيمات تعمل من خلال الجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية لنشر والترويج للفكر الإرهابي المتطرف في المجتمع الأوروبى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا