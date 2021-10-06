شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى قمحة عن حوار الرئيس السيسى مع اللواء سمير فرج: حديث عكس منظومة أخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر 1973 اليوم، حملت العديد من الرسائل، مشيراً إلى أن هناك جُهدا غير عاديا لإبراز أهم محطات العسكرية المصرية وكفاح الدولة المصرية التى تلخص أن هذه الدولة لها جيش نبت من رحم شعبها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "هذه الدولة لها جيش نبت من رحم شعبها، تأكيدا على أن هذا الجيش لا ينفصل عن رحم المصريين وأنه جزء من المشروع التنموى المصري، وعلى مدار اليوم شاهدنا كفاح هذه المؤسسة، وانحيازها الدائم لمطالب المصريين، وكان واضح تماماً التلاحم والانسجام بين الأهداف لتحقيق المصلحة المصرية".

وعلق على الحوار الذى دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء سمير فرج، قائلا: "حديث نموذجي، حديث نبلاء، عكس منظومة القيم التى ينبغى أن تسود فى حياة المصريين، منظومة القيم ينبغى أن تراعى، فكيف لرجل وصل لسدة الحكم، ولكنه خاطب قائده فى مراحله الأولى بكل احترام، قمة التواضع والأخلاق من رأس الدولة المصرية يعكس للجميع كيف يمكن للأخلاق أن تكون محورا مهما فى تغيير نمط الحياة وفى تهذيبها نحو حياة أفضل".