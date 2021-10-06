فوز "المير" برئاسة نادي المنصورة بعد استبعاد التحكيم الرياضي محمد بسيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

فاز الدكتور حاتم المير، برئاسة نادي المنصورة بالتزكية عقب استبعاد منافسه الوحيد على منصب رئيس مجلس الإدارة محمد بسيوني، من الانتخابات التي ستجرى غدًا الجمعة 8 أكتوبر، للدورة الانتخابية الجديدة 2021 - 2025.

وكانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، قد أصدرت قرارًا في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية رقم 35 لسنة 5 ق لعام 2021 بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة فيما تضمنه من إلغاء قرار مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي باستبعاد المحتكم ضده المرشح محمد محمد بسيوني، من قوائم المرشحين على عضوية مجلس إدارة نادي المنصورة، وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم الموضوعية المختصة عقب تشكيلها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد عبدالنبي، وعضوية المستشار حسن أبو الوفا محمد، والمستشار علاء الدين كمال إبراهيم، وأمانة سر محمد إسماعيل عبده، ليصبح حاتم المير، رئيسًا لنادي المنصورة بالتزكية للمرة الثانية على التوالي.

كما أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أيضا القرار رقم 38 لسنة 5 ق لعام 2021 في الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف قرار اللجنة التنسيقية فيما تضمنه من استبعاد المحتكم محمود أحمد محمود شقوير، من قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، وإحالة الشق الموضوعي من المنازعة التحكيمية إلى هيئة التحكيم الموضوعية المختصة عقب تشكيلها، وبذلك يعود "شقوير" للمنافسة بانتخابات مجلس الإدارة من جديد.

ويتنافس في انتخابات مجلس الإدارة على منصب نائب الرئيس كل من عادل رجب عبدالجليل وشهرته "عادل رجب"، ومحمد أحمد السيد علي، ومحمد محمد رزق رمضان وشهرته "محمد رزق".

وفي منصب أمين الصندوق، يتنافس كل من عماد حمدي حامد محمد الجندي وشهرته "عماد الجندي"، ووليد السيد إبراهيم خطاب وشهرته "وليد خطاب".

وفي منصب العضوية فوق السن يتنافس كل من أسامة محمد أحمد محمد سلامة وشهرته "أسامة سلامة"، وإسلام مسعد علي محمود وشهرته "إسلام مسعد"، وحسن عبدالفتاح محمد البرعي محمد وشهرته "حسن الوزير"، ومجدي محسن فؤاد الشافعي وشهرته "مجدي الشافعي"، ومحمد إبراهيم إبراهيم سليمان وشهرته "محمد فرافيرو"، ومحمد إبراهيم السعيد إبراهيم وشهرته "محمد إبراهيم"، ومحمد أنور أحمد علي الأشقر وشهرته "محمد الأشقر"، ومحمد رشدي أحمد عبدالخبير وشهرته "محمد رشدي".

كما تضم القائمة كل من محمد صلاح الدين أمين داود وشهرته "محمد صلاح"، ومحمد فاضل أحمد عبده وشهرته "ميدو فاضل"، ومحمود أحمد محمد علب كامل وشهرته "محمود كامل"، ومحمود أحمد محمود شقوير وشهرته "محمود شقویر"، ومحمود السيد محمد أحمد درویش وشهرته "محمود درویش"، ومصطفى صبري السعيد محمد وشهرته "مصطفى صبري".

وعلى منصب العضوية تحت السن كل من حسن محمد حسن عبدالعزيز وشهرته "حسن بادع"، وطارق محمد رضا محمد السعيد وشهرته "طارق جاد"، وعبدالرحمن خالد محمد جمال الدين وشهرته "عبدالرحمن المنسي"، وعلاء محمد أبو العباس عبدالغني.

يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات ولهم حق التصويت وحضور الجمعية العمومية للنادي 8600 عضو فقط.

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار مصطفى شرارة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالمنصورة، وبمشاركة 15 مستشارًا لرئاسة اللجان الفرعية.