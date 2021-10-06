بعد غرق طفل.. القوى العاملة بأسوان تمهل أكوا بارك شهرًا لتوفيق الأوضاع

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شنت إدارة السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي بالقوى العاملة بأسوان، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية على ملاهي أكوا بارك أسوان الجديدة.

وقال محمد عبدالوهاب، وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان، إن الحملة رصدت عدة تجاوزات، منها أن الأكوا لم تحصل على موافقة أو ترخيص من الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي بالمديرية، ولا موافقة من الحماية المدنية، كما أن الكافتيريات التي تعمل بها لم تحصل على أي موافقات أو ترخيص، وبعض العاملين بها دون السن القانونية وغير مؤمن عليهم، وجرى إعطاء مهلة شهر لإدارة الأكوا بارك لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أنه بالنسبة لعدم قيام إدارة الأكوا بارك بإبلاغ المديرية والجهات المختصة بحادث غرق طفل في حمام السباحة، فقد جرى تحرير محضر فوري بالمخالفة، لأنه كان يجب الإخطار خلال 24 ساعة من الواقعة.

وكان حمام سباحة بالأكوا بارك شهد حادث غرق الطفل محمود حسام، 8 أعوام، في سبتمبر الماضي.

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