وقال التحالف، في بيان له اليوم "إن جهوده أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وأضاف "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وفي وقت سابق اليوم، شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة.
وقال جروندبرج إن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو. يشار إلى أن هانس جروندبرج كان اختتم أمس الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي لليمن: يجب تنفيذ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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