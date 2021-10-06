ظهور أبناء القذافي يشعل انتخابات ديسمبر

أثار الظهور الإعلاميّ الأخير لسيف الإسلام القذافي، ومن ثَمّ الإعلان عن إطلاق سراح شقيقه الساعدي في الأسابيع الماضية، والحديث عن انتقاله إلى تركيا، شائعات وتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي عن دور سياسي مُقبل، لأبناء العقيد معمّر القذافي، لا سيّما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في ديسمبر المقبل.

السجن والمنفى

بعد عشر سنوات على الإطاحة بالعقيد القذافي، وغياب عائلته عن المشهد السياسيّ، في ظل فوضى وصراع على السلطة غرقت به البلاد، من بقي من أبنائه وما هي الشائعات، التي تحوم حولهم على مواقع التواصل؟

وعقب سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، قُتل ثلاثة من أبنائه، المعتصم بالله وسيف العرب وخميس، أما أبناؤه الباقون فقد توزّعوا بين السجن والمنفى، إذ سُجن في ليبيا كلّ من سيف الإسلام والساعدي. في لبنان، ما زال هنيبعل موقوفاً لدى السلطات منذ عام 2015، فيما تُقيم عائشة في عُمان، وكذلك أخوها محمّد الذي كان بعيدا عن الأضواء الإعلاميّة أصلا، ولم يلعب دورا سياسيا.

مقابلة سيف الإسلام

في مطلع أغسطس، أثار الظهور الإعلامي لسيف الإسلام القذافي، للمرّة الأولى منذ أربع سنوات، عاصفة من التكهّنات حول إمكانية ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة، لا سيّما بعد حديثه عن إمكان عودته للمشهد السياسيّ.

وبعد أيام على هذه المقابلة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تداولت صفحات ليبيّة على موقع «فيسبوك» تسجيلاً صوتياً يُسمع فيه صوت سيف الإسلام، يقول بنبرة متأهّبة «نحن اليوم أمام اختبار تاريخيّ.. نحن اليوم كلّنا مسلّحون»، بما يوحي بأنّه يستعدّ لتحرّك سياسيّ أو ميدانيّ واسع النطاق.

وجاء ذلك في ظلّ غموض يلفّ مكان وجود سيف الإسلام، الذي اعتقل عام 2011 وحُكم عليه بالإعدام عام 2015. ثمّ قالت المجموعة المسلّحة التي كانت تعتقله، إنها أطلقت سراحه عام 2017 من دون معلومات مؤكّدة في هذا الشأن، سوى ما أعلنته المحكمة الجنائيّة الدولية، التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب، بأنها حدّدت مكانه في مدينة الزنتان الليبية في نهاية العام 2019.

وتعرّف صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار، في وكالة فرانس برس، على مصدر التسجيل الصوتي، وهو مجتزأ من كلمة متلفزة توجّه بها سيف الإسلام إلى الليبيين في2011.

ترشح إلى الانتخابات

سبق نشر مقابلة «نيويورك تايمز» التي ألمح فيها سيف الإسلام، إلى إمكان ترشّحه للرئاسة، ظهور منشورات على صفحات ليبيّة ادّعت، على لسان محاميه، الإعلان رسمياً عن ترشحه.

لكن المحامي خالد الزايدي، وفي كلمة

«الكلمة» بثّتها «قناة الجماهيريّة العظمى» المؤيّدة للقذافي في العشرين من يوليو، لم يأت على ذكر ترشّح سيف الإسلام، بل دعا الليبيين إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات من أجل «إنقاذ البلاد من التدمير والتقسيم».

وستكون أمام ترشّح سيف الإسلام إلى الانتخابات عوائق كثيرة. فهو مدان في محكمة ليبيّة، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. لكنّه قال في المقابلة مع «نيويورك تايمز» إن هذه العوائق القانونية «يُمكن التفاوض بشأنها» في حال اختاره الليبيون زعيماً، من دون أن يعلن ترشّحه صراحة.

إطلاق سراح الساعدي

في السادس من سبتمبر، أعلنت السلطات الليبية الإفراج عن الساعدي القذافي، بعد سجن استمرّ سبع سنوات، إلى جانب مسؤولين آخرين في نظام والده.

وقالت السلطات إن إطلاق سراحه جاء «تنفيذاً لأحكام القضاء النافذة»، من دون تقديم معلومات عن مكان وجوده.بعد أربعة أيام، أعلن وزير الإعلام في نظام القذافي موسى إبراهيم، أن الساعدي موجود مع عائلته في تركيا. لكن وزارة الخارجية التركيّة، قالت لوكالة فرانس برس يومها، إنه لا علم لها بهذا الأمر.

في هذا السياق، ظهرت على مواقع التواصل في ليبيا، صورة قيل إنها تُظهر الساعدي في تركيا مع صديق له. ومع أن هذه الصورة مركّبة تركيباً واضحاً، إلا أن ذلك لم يمنع من انتشارها على نطاق واسع، ومن تعامل كثيرين معها على أن الخبر صحيح.

وبعد إعلان السلطات الليبية الإفراج عن الساعدي، تداولت صفحات وحسابات ليبيّة، خبراً عن طلبه تعويضات بقيمة مائة مليون دولار «لتقييد حريّته من دون وجه حقّ».

ترشّح عائشة القذافي

قبل ثلاثة أشهر على الموعد المقرر للانتخابات، ظهرت في سبتمبر منشورات على صفحات ليبيّة، تدّعي أن عائشة القذافي، وهي محامية في الخامسة والأربعين من العمر، أعلنت ترشّحها للانتخابات.

ويأتي ظهور هذه الشائعة بعد بضعة أشهر على رفع اسم عائشة القذافي، في مايو عن قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي وضع عليها عام 2011.

وكانت عائشة من الوجوه البارزة إعلامياً بين أبناء القذافي، وهي عرفت أيضاً باشتراكها في الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدّام حسين أثناء محاكمته. لكن المنشور المتداول عن إعلان ترشّحها للانتخابات، لا أصل له من الصحّة حتى تاريخ صدور هذا التقرير.

موقف أبناء القذافي من الانتخابات

سيف الإسلام:

منشورات على صفحات ليبيّة ادّعت، على لسان محاميه، الإعلان رسمياً عن ترشحه

الساعدي:

أفرج عنه في سبتمبر الماضي، وموجود حاليا مع عائلته في تركيا

عائشة:

ظهرت في سبتمبر منشورات على صفحات ليبيّة، تدّعي أنها أعلنت ترشّحها للانتخابات