مساعدة وزير الدفاع الأميركي: نريد إعادة إيران إلى “علبة” الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، مارا كارلين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية، وتريد إعادة إيران إلى “علبة” الاتفاق النووي.

وقالت كارلين في حوار مع معهد الشرق الأوسط، الأربعاء، إن واشنطن تريد أن يعود كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاق النووي.

إلى ذلك لفتت إلى أن “وزارة الدفاع تضع خيارات أمام الرئيس جو بايدن للتعامل مع إيران”.

وأضافت كارلين: “علينا مواصلة التنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، وندرك الخطر المحدق”، مؤكدة: “نحن مدركون للخطر الذي تمثله إيران عبر أنشطتها المزعزعة للاستقرار”. وشددت على أن واشنطن تريد العمل مع شركائها لمواجهة تحدي طهران بعيد المدى.

كما قالت إن الولايات المتحدة تعمل مع الشركاء على مواجهة خطر الصواريخ والمسيرات الإيرانية، مؤكدة: “نستطيع العمل مع الحلفاء لصد الأنشطة الإيرانية”.

يذكر أنه في وقت سابق، الأربعاء، أوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه يتوقع استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا “قريباً”.