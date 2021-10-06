تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ”كورونا” منذ 30 أبريل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، 30438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل أعلى حصيلة منذ 30 أبريل.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30438 حالة مقابل 29802 الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7.327 مليون حالة.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى في تركيا منذ يوم 30 أبريل حينما تم تسجيل 31891 إصابة جديدة.

وذكرت أنها رصدت 236 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 228 في إحصائية الثلاثاء، ليبلغ إجمالي ضحايا الجائحة في تركيا إلى 65373 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية شفاء 31413 مريضا لتصل حصيلة المتعافين إلى نحو 6.783 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ18 من حيث عدد الوفيات.