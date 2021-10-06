تداعيات إعصار شاهين.. السيول تجتاح محافظة المكلا باليمن ( صور وفيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير اجتاحت مياه السيول عصر اليوم الأربعاء، شوارع مدينة المكلا في ساحل حضرموت، إثر تقلبات جوية شديدة، بسبب تداعيات إعصار شاهين.

وشهدت المدينة أمطارا غزيرة، عقب ساعات من تحذير مركز الأرصاد من تداعيات جوية لإعصار شاهين رغم تلاشيه على اليابسة بعمان.

وتداول العديد من النشطاء اليمنيين ورواد مواقع التواصل فيديوهات لعملية اجتياح السيول للمحافظة، والذي يظهر قوة السيول، وأضرارها على السكان.

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