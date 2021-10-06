شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد يكشف مفاجأة عن حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة، حول واقعة إطلاق النار داخل مدرسة بولاية تكساس.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية فقد تم شجار بين طالبين بمدرسة ثانوية في ولاية تكساس الأمريكية ، والذي تطور إلى إطلاق نار أصيب فيه 4 أشخاص ، حيث أصبح الموضوع جنائيا.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله واقعة الشجار بين طالبين، أعقبه عملية إطلاق نار.

وفي تفاصيل الواقعة تمكن الجاني من الهرب، حيث تمكنت الشرطة من تحديد هويته، ونشر صورته، لأجل سرعة الوصول إليه.