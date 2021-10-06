تسجيل هزة أرضية ثالثة خلال 24 ساعة بتونس

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي) في تونس، الأربعاء، أن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت هزة أرضية ثالثة خلال 24 ساعة.



وأوضح أن الهزة الثالثة وقعت بجنوب غرب مدينة باجة (شمال غربي تونس) في حدود الساعة 14 و59 دقيقة من بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي، وكانت الهزة بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر للزلازل.

وأشار المعهد، في بيان، إلى أن الهزة هي الثالثة التي يتم تسجيلها في باجة خلال أقل من 24 ساعة، لافتا إلى أن الأولى سُجلت ليلة الثلاثاء، على الساعة 19:52 بقوة بـ4.05 درجات، بينما كانت الهزة الأرضية الثانية ارتدادية سجلت على الساعة 22 و55 دقيقة بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر.

واعتبر أن مثل هذه الهزة الأرضية بالإمكان أن تتسبب في ظهور بعض الشقوق والتصدعات على مستوى المنازل والطرقات، مشيرا أيضا إلى أن من المحتمل أن تتبعها هزات أخرى لكن أقل قوة وحدّة.

وشعر بالهزة الأرضية أيضا عدد من سكان معتمديات بوسالم وجندوبة وطبرقة، شمال غربي تونس.