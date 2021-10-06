شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول .. لحظة إطلاق النار دخل مدرسة ثانوية بولاية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة إطلاق النار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية، ويظهر في الفيديو سماع صوت طلقات نارية داخل أحد فصول المدرسة.

و أكدت الشرطة الأمريكية أنها تحقق حالياً في حادث إطلاق نار بمدرسة “تيمبرفيو” الثانوية بولاية تكساس، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الشرطة الأمريكية أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق النار، فيما لم يتم تأكيد هوية مطلق الرصاص ، ومعرفة دوافعه لارتكاب الحادثة.

وذكرت قناة “إن بي سي” الأمريكية، أن قوات إنفاذ القانون ومسؤولي الطوارئ، انتقلوا إلى موقع الحادث، بعد ورود البلاغات عن الواقعة.

وأوضحت القناة أن شخصا يدعي أنه مدرس في المدرسة الثانوية شارك منشوراً على فيسبوك يظهر باب الفصل محصنًا بالكراسي والمكاتب، معلقاً:” تم إطلاق النار أسفل القاعة من غرفة الصف لدينا، ولكن باب غرفة الصف كان محصناً”.