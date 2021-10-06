مقدمة غضب في ألمانيا بعد رفض فندق تقديم خدماته لموسيقار يهودي

06 أكتوبر , 2021

برلين: نشبت احتجاجات وتمّ توجيه اتهامات بسبب طلب موظف فندق في لايبتسيج شرقي ألمانيا من الموسيقار الألماني اليهودي، جيل أوفاريم، نزع نجمة داوود من قلادة كان يرتديها حتى يسمح له بتسجيل الوصول للفندق أمس الثلاثاء.

وتجمع مئات الأشخاص خارج فندق فيستين اليوم للاحتجاج والتضامن مع الموسيقار جيل أوفاريم، وكذلك مع اليهود في ألمانيا بشكل عام.

وروى أوفاريم في مقطع فيديو نُشر على حسابه على "إنستجرام" أن موظفاً في الفندق طلب منه إزالة نجمة داوود من قلادة كان يرتديها حتى يسمح له بتسجيل الوصول للفندق.

ووقعت الحادثة بينما كان نزلاء، بمن فيهم أوفاريم، ينتظرون في مكتب استقبال الفندق. وقال أوفاريم إنه على الرغم من وقوفه في الطابور، فقد تجاهله الموظفون على نحو متكرر، حيث تم استدعاء نزلاء آخرين. وبعد الانتظار لمدة 15 دقيقة، قال أوفاريم إنه سأل عما يجري، ليسمع حينها شخصا ينادي عليه بأن يخلع نجمة داود، وهو أمر كرره أحد موظفي مكتب الاستقبال.

وذكرت الناشطة إيرينا رودولف-كوكوت، خلال الاحتجاج خارج الفندق، إن مثل هذا الحادث لا يمكن أن يمر دون رد فعل.

وقالت: "إننا نظهر تضامننا مع كل اليهود، الذين يتعين عليهم تحمل هذا النوع من الأمور كثيرا في ألمانيا". كما انضم بعض عمال الفندق إلى الاحتجاج، ورفعوا ملصقا طبع عليه علم إسرائيل.

وأوضح أولاف هوبه، المتحدث باسم شرطة لايبتسيج، إن التصريحات المنسوبة لموظفي الفندق "معادية للسامية بشكل واضح"، مضيفا أن الشرطة ستحيل الفيديو إلى مكتب المدعي العام، الذي سيفحص ما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة.

وقال متحدث باسم الفندق إنهم قلقون بشأن التقرير ويتعاملون مع الأمر بجدية بالغة، مضيفا أنهم حاولوا الاتصال بأوفاريم لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ووفقاً لتقارير في صحيفتي "بيلد" و "لايبزيجر فولكستسايتونج"، تم منح بعض الموظفين المرتبطين بالحادث إجازة. ونقلت الصحيفتان عن مدير الفندق قوله إنه لا مبرر لمعاداة السامية ولن يتم التسامح تجاهها .

ورفض أوفاريم التعليق على الحادث عندما اتصلت به وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، رغم أن إدارته قالت إنه يفكر في توجيه اتهامات جنائية، وأضافت: "اليوم يوافق عيد ميلاد والده، لذلك فهو لا يريد إجراء أي مقابلات شخصية أخرى حول هذا الموضوع في الوقت الحالي".