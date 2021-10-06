ملابس سعودية للأسر النازحة في عدن ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع توزيع الملابس للأسر النازحة في محافظتي عدن ومأرب، حيث وزع 3,244 قطعة ملابس في مخيمات النازحين بمديريتي الوادي والبريقة بمحافظتي عدن ومأرب، استفادت منها 1,708 فتيات ونساء نازحات. ووزع المركز 37 طنا و450 كجم من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من السيول والفيضانات في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2,100 فرد، فيما واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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