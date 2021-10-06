شكرا لقرائتكم خبر السودان يشكل لجنة وزارية لإنهاء إغلاق الميناء وفتح الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس الوزراء السوداني تشكيل لجنة للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة وصولا إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا)، التي أفادت بأن مجلس الوزراء تداول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد، وجدد تأكيده على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

جدد مجلس الوزراء التحذير بشأن ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

ويطالب أعضاء من جماعة البجا، أكبر جماعة عرقية في شرق السودان، بحل الحكومة الموقتة التي تقود البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في أبريل 2019.

ويريد المحتجون المزيد من الوجود السياسي وخدمات اجتماعية أفضل، وظروفا اقتصادية أكثر ملاءمة في المنطقة الغنية بالذهب والفقيرة في الوقت نفسه.