إسرائيل تستهدف صيادين ومزارعين في غزة

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ستة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، ومغادرة الصيادين إلى الشاطئ.
كما استهدفت القوات مزارعين وهم في أراضيهم شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأرغمتهم على تركها، ومغادرة المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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