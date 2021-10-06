تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش في طنجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب أمس، من تفكيك خلية إرهابية في مدينة طنجة شمال البلاد. وذكرت جريدة «هسبريس» الالكترونية أن الخلية التي جرى تفكيكها موالية لتنظيم داعش، وأنها مكونة من خمسة عناصر. وجرى التدخل الأمني، الذي أشرف عليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) وعناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن في خمسة أماكن متفرقة؛ إذ تم إلقاء القبض على أربعة أفراد بحي بني مكادة والعنصر الخامس على مستوى طريق شراقة في ضاحية المدينة.

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