تعمل بالذكاء الاصطناعي.. البرلمان الأوروبي يحظر المراقبة الجماعية البيوميترية

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجيكا - (أ ش أ)

صوَّت البرلمان الأوروبي لصالح الحظر الشامل على المراقبة الجماعية البيوميترية، وهي تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي -وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني- إنه يجب على المشرعين في الاتحاد الأوروبي إصدار حظر دائم على التعرف الآلي على الأفراد في الأماكن العامة؛ احتراما للخصوصية والكرامة الإنسانية، موضحين أنه يجب مراقبة المواطنين فقط عند الاشتباه في ارتكابهم جريمة.

وأشار "تيك كرانش" إلى أن تقنيات المراقبة عن بعد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه، لها تبعات كبيرة على الحقوق والحريات الأساسية مثل الخصوصية، موضحا أنها، وبالرغم من ذلك، تتسلل بالفعل إلى الاستخدام العام في أوروبا.