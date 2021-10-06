سفير اليونان بمصر: عشت طفولتي في بورسعيد ووالدي وجدي عملا في قناة السويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أكد سفير اليونان لدى القاهرة، نيقولاوس جاريليديس، قوة العلاقات التي تربط بين اليونان ومصر، مشيرًا إلى تطلعات بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارته التي أجراها، اليوم الأربعاء، لمكتبة الإسكندرية، واستقبله خلالها الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وتحدث السفير اليوناني عن فترة خمسينيات القرن الماضي وقت تواجد عدد كبير من أبناء الجالية اليونانية في مصر وفي الإسكندرية على وجه الخصوص، لافتًا أنه عاش جزء من طفولته في مدينة بورسعيد وقت أن كان والده وجده يعملان في قناة السويس قبل أن ينتقل إلى القاهرة ويغادرها وهو في سن العاشرة من عمره، معبرًا عن سعادته بالزيارة، وأنه يطمح في زيادة التعاون مع مكتبة الإسكندرية.

من جانبه تحدث الدكتور مصطفى الفقي عن العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليونان، قائلًا: "مصر واليونان لديهم تاريخ كبير مشترك ومكتبة الإسكندرية خير دليل على ذلك"، موضحًا أن العلاقات بين البلدين كانت دائما طيبة، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لليونان.

وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته لاستقبال السفير اليوناني في مكتبة الإسكندرية بالتزامن مع الاحتفال بانتهاء المكتبة من ترميم مخطوطات أثرية تابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي في ختام اللقاء كتاب "نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية" للسفير اليوناني.