ميقاتي: لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية

ولفت ميقاتي بحسب "سكاي نيوز عربية"، الى أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".

وفي شأن آخر، قال ميقاتي إن "الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها"، مضيفاً "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة".

