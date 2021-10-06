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ميقاتي: لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء، أنه لا علاقة للحكومة اللبنانية بالبواخر الإيرانية.
ولفت ميقاتي بحسب "سكاي نيوز عربية"، الى أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".

وفي شأن آخر، قال ميقاتي إن "الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها"، مضيفاً "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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