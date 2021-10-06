انت الان تتابع خبر ميقاتي: لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء، أنه لا علاقة للحكومة اللبنانية بالبواخر الإيرانية.
ولفت ميقاتي بحسب "سكاي نيوز عربية"، الى أنه "لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني".
وفي شأن آخر، قال ميقاتي إن "الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها"، مضيفاً "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة".
وفي شأن آخر، قال ميقاتي إن "الانتخابات اللبنانية المقبلة ستقام في موعدها"، مضيفاً "لم يحن الوقت بعد لحسم قرار ترشحي في الانتخابات المقبلة".