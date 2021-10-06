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الانتخابات وصندوق البترودولار في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = غدا.. قرار حل البرلمان يدخل حيز التنفيذ.. الحصانة ترفع، وأوامر القبض تأخذ طريقها نحو الفاسدين.
= ترحيب دولي واسع باستعدادات المفوضية ليوم الاقتراع،، وامنية الانتخابات تصدر توجيهات لتسهيل عمل المراقبين الامميين.

= الكهرباء تعلن النفير العام استعداداً ليوم الانتخابات،، واقرار بصعوبة تصويت النازحين خارج المخيمات.


= الكعبي يحمل وزير النفط مسؤولية افشال صندوق البترودولار.. ويتهمه بحرمان مدن الجنوب من مليارات الدنانير.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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