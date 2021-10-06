انت الان تتابع خبر الانتخابات وصندوق البترودولار في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = غدا.. قرار حل البرلمان يدخل حيز التنفيذ.. الحصانة ترفع، وأوامر القبض تأخذ طريقها نحو الفاسدين.
= ترحيب دولي واسع باستعدادات المفوضية ليوم الاقتراع،، وامنية الانتخابات تصدر توجيهات لتسهيل عمل المراقبين الامميين.
= الكهرباء تعلن النفير العام استعداداً ليوم الانتخابات،، واقرار بصعوبة تصويت النازحين خارج المخيمات.
= الكعبي يحمل وزير النفط مسؤولية افشال صندوق البترودولار.. ويتهمه بحرمان مدن الجنوب من مليارات الدنانير.
= الكهرباء تعلن النفير العام استعداداً ليوم الانتخابات،، واقرار بصعوبة تصويت النازحين خارج المخيمات.
= الكعبي يحمل وزير النفط مسؤولية افشال صندوق البترودولار.. ويتهمه بحرمان مدن الجنوب من مليارات الدنانير.