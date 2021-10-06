العراق والإمارات يوقعان عقد بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "جرت اليوم، وبرعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع عقد تشييد خمس محطّات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عن الجانب الإماراتي؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى التي ستشتمل على إنتاج وتوليد (ألف) ميغاواط من أصل سعة كلّية تبلغ (ألفي) ميغاواط".وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة تأتي كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة؛ للاعتماد على الطاقات البديلة، والنظيفة، والمتجددة، في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من الطاقة".

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب الإماراتي، وفق البيان، "وزير الطاقة والبنى التحتية سهيل بن محمد المزروعي، فيما مثّل الجانب العراقي في التعاقد رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء مها حمودي، ومن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) محمد جميل الرمحي".

