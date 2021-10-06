جامعة بغداد تحصد مركزاً تنافسياً عالمياً

بغداد - ياسين صفوان - حصدت جامعة بغداد، اليوم الأربعاء، المركز (٣٠١-٥٠٠) ضمن تصنيف QS Graduate Employability Rankings 2022 العالمي.

وقالت التعليم في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "جامعة بغداد تنافست مع نظيراتها العالمية من ثمان وسبعين دولة على وفق على معايير قياسية هي سمعة أصحاب العمل (٣٠%) ونتائج الخريجين (٢٥%) والشراكات مع أرباب العمل (٢٥%) والتواصل بين أصحاب العمل والطلبة (١٠%) ومعدل توظيف الخريجين (١٠%)".



وحسب منهجية التصنيف، فإن "الجامعات التي تحقق هذه المعايير تعد جامعات قادرة على توفير خريجين يتمتعون بالمهارات الناعمة والمهارات الضرورية والمعرفة المطلوبة في سوق العمل".

