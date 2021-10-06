شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا.. تسجيل 929 حالة وفاة و25133 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا" بواقع 929 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 212 ألفا و625 حالة وفاة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن عدد الاصابات اليومية شهد ارتفاعا بتسجيل 25133 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة ليصبح إجمالي عدد الحالات 7 ملايين و662 ألفا و560 إصابة ، وتماثل 19841 مريضا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 6 ملايين و778 ألفا و 900 شخص.