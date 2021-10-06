3 قتلى في سقوط مروحية تونسية

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ووقع الحادث في مدينة قابس جنوب تونس أثناء تدريب ليلي تسبب في وفاة الجنود الذين كانوا على متن الطائرة، وفق ما أفاد به الناطق الرائد محمد زكري. ولم تذكر تفاصيل بشأن ملابسات الحادث.
وقال زكري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء العمومية، إنه تم إرسال لجنة فنية عسكرية لموقع الحادث، لتحديد أسباب سقوط المروحية.
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