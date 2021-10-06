شكرا لقرائتكم خبر 3 قتلى في سقوط مروحية تونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن ثلاثة جنود لقوا حتفهم في حادث سقوط طائرة مروحية أمس الأول.

ووقع الحادث في مدينة قابس جنوب تونس أثناء تدريب ليلي تسبب في وفاة الجنود الذين كانوا على متن الطائرة، وفق ما أفاد به الناطق الرائد محمد زكري. ولم تذكر تفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

وقال زكري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء العمومية، إنه تم إرسال لجنة فنية عسكرية لموقع الحادث، لتحديد أسباب سقوط المروحية.