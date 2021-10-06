لقاء أمريكي صيني لتخفيف التوترات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال البيت الأبيض إنه على خلفية التوترات مع بكين، يعتزم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لقاء كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية يانج جيتشي.

وذكرت واشنطن أن الاجتماع سيعقد في زيورخ، حيث سيستكمل المسؤولان ما بحثه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج الشهر الماضي.

يشار إلى يانج هو أكبر مسؤول للسياسة الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، ويعتبر وزير الخارجية وانج يي مرؤوسا تابعا له من حيث المرتبة في جهاز السلطة بالصين.

وأعلن البيت الأبيض أن سوليفان سوف يسافر بعد ذلك إلى بروكسل وباريس، حيث يعتزم إبلاغ شركائه الأوروبيين عن لقائه مع يانج.