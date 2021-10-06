شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: دماء الشهداء ترويها محطة بحر البقر وأرواحهم تشاهد العبور للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم، بالذكرى 48 لانتصار حرب أكتوبر المجيد.

وأكدت مدني في بيان لها، أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يتزامن مع أعمال التنمية التي تقام حاليًا على أرض سيناء، وأحدثها استصلاح 500 ألف فدان وإقامة محطة بحر البقر أكبر محطة تحلية مياه في العالم التي تنتج 5,6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة ثلاثيًا يوميًا، إلى جانب مشروع أنفاق قناة السويس الذي يربط سيناء بمدن القناة والدلتا.

وأشارت النائبة آية مدنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن دماء الشهداء ترويها محطة بحر البقر، وهم أحياء عند ربهم يتابعون بسعادة ما يتم انجازه من عوامل التنمية والبناء لأرض سيناء الحبيبة ويشاهدون العبور نحو مستقبل أفضل لأرض الفيروز.

وأوضحت مدني أن سيناء مرت بتحديات كبيرة وفي كل مرة تعبر هذا التحدي بإنتصار عظيم، فالعبور الأول لها كان معركة استرداد الأرض من العدو الغاشم في حرب أكتوبر ، والثاني في حربها ضد الارهاب واقتلاع جذوره والقضاء عليه ، والعبور الأخير هو تحقيق التنمية الشاملة والبناء.

وتابعت :"وفي مثل هذا اليوم السادس من أكتوبر عام 1973، سطر الجيش المصري العظيم ملحمة عسكرية وطنية سُجلت بحروف من نور في سجلات التاريخ العسكري، تمكن خلالها جنود مصر البواسل الذين التف حولهم الشعب، من استرداد الأرض وكسر غطرسة العدو الصهيوني، والقضاء على زعمهم بأنهم الجيش الذي لا يقهر".