شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب يحصدون 8 مقاعد بانتخابات اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حصد 8 مقاعد، ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمثلت فى أربعة وكلاء، وأربعة أمناء سر.

ونجح النواب، سها سعيد، في الفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن، والنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية، والنائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

ونجح النائب أكمل نجاتي، في الفوز بمنصب أمين سر اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، والنائبة نهى ذكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والنائب محمد عمارة، أمين سر للجنة الشباب والرياضة، والنائب محمود القط، أمين سر للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأعضائها بالتهنئة على تقلد تلك المناصب، وتتمني لهم التوفيق والسداد.