شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر: "مهما تمر السنين فخرنا بنصر 6 أكتوبر لن ينتهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

وقال محمد تيسير مطر في كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"مهما تمر السنين على نصر أكتوبر، إلا إن الفخر والإعجاب بالملحمة اللي قدمها الشعب المصري وقدمتها القوات المسلحة المصرية مابتنتهيش، وسنة ورا سنة هنفضل نحتفل بنصرنا ونشتغل عشان نحميه ونحافظ عليه ونوفي حق الشهداء اللي ضحوا بنفسهم عشان نرجع كل شبر في أرضنا. كل عام ومصرنا الحبيبة بخير ...دمتي لنا حصن أمان وحفظك الله بأولادك".