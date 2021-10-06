"العربية لحقوق الإنسان": إطلاق الاستراتيجية الوطنية يطرح سلسلة من الاستحقاقات التشريعية

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القاهرة - سامية سيد - وجه علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى و الحكومة والشعب المصرى بمناسبة أعياد انتصار السادس من أكتوبر، متمنيا بدوام الانتصارات لقواتنا المسلحة الباسلة وبقاء هاماتنا مرفوعة ورايتنا خفاقة.

كما وجه علاء شلبى خلال كلمة له فى ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان الأفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التحية للوزير محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتهنئة للتشكيل الجديد للمجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وتمنياته لهم بالتوفيق في تحقيق رسالة المجلس.

وأضاف شلبي أن محمد فائق هو الأكثر سعادة بما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان، عبر تلبية دعوته إبان قيادته للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بتأسيس مؤسسات وطنية مستقلة لتعزيز احترام حقوق الإنسان التي تغطي 17 دولة عربية يتقدمهم المجلس القومي في مصر، وتبني دستور مصر 2014 لضمانات حقوق الإنسان بثراء غير مسبوق، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

وأوضح شلبي أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعكس توافر الارادة السياسية بصورة جلية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويطرح سلسلة من الاستحقاقات التشريعية بالغة الأهمية، سيما وأن التشريع هو ما يصنع البيئة الحاضنة للتمتع بالحقوق والحريات، مؤكدا أهمية العمل على استعادة الريادة المصرية في مجال التشريع عبر مواكبة الفلسفة الحديثة وأفضل الممارسات العالمية، وخاصة في المجال العقابي.

وطالب شلبي بالاسراع بتبني التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية باعتباره أولوية قصور لمعالجة العديد من بواعث القلق، مع بدء مشاورات مجتمعية واسعة لمراجعة وتحديث منظومة التشريعات العقابية وخاصة قانون العقوبات العتيق الصادر في العام 1937، منوها بثلاثة مراجعات شاملة جرت في فرنسا خلال الثمانين عاما الماضية لمواكبة تطورات الفلسفة العقابية الحديثة، فضلا عن عدد من التشريعات المهمة الضرورية والسهلة المنال مثل انشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز، وقانون تداول المعلومات بما يسد الفجوات في مجال حرية الرأي والنشر، وعلى نحو يواكب التحول الرقمي الكبير.

واشاد شلبي بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وانفتاحها على المجتمع المدني في مسار وضع الاستراتيجية، وما للعام 2022 كعام المجتمع المدني وفق اعلان رئيس الجمهورية من أهمية كبيرة في تفعيل الاستراتيجية، مؤكدا أن الانفتاح على التشاور مع أصحاب المصلحة في مسار وضع التشريعات يدعم التوافق حول التشريعات وينشر الاحساس بملكية الجميع للتشريعات ويؤمن مسارات تطبيقه الفعال.

ووجه شلبي الشكر والتقدير للمشاركين والمتحدثين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقضاة واساتذة القانون وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، و السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.