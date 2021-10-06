شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب إرادة جيل يهنئ محمد حلاوة لفوزه برئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رجل الأعمال محمد حلاوة بمناسبة فوزه برئاسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثاني.

كما هنأ النائب تيسير مطر محمد المنزلاوي لفوزه بوكالة اللجنة وأحمد الجندي أمين السر، وجميع أعضاء اللجنة، موجها الشكر لكل قيادات وأعضاء اللجنة متمنيا لهم جميعا دورة برلمانية متميزة تعمل على النهوض بملف الصناعة بمصر وحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين والصناع".

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن فوز محمد حلاوة رئيسًا لللجنة ومحمد المنزلاوى وتيسير مطر وكيلين وأحمد الجندى أمين السر.