شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد محمد سعيد رئيسا للجنة الإسكان بمجلس الشيوخ وإبراهيم وفاروق وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النائب خالد محمد سعيد برئاسة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كما فاز بمنصبي الوكيلين، كل من النائب فايز إبراهيم محمد، والنائب أكمل الله فاروق، وفاز بأمانة السر، النائب أحمد صبور.

ويذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وفي سياق متصل، أكّدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية، حيث نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:" تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".