شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية مهنئا "الشيوخ" ببدء دور الانعقاد الثانى: المجلس يؤدى دورا حيويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس، بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وقال فؤاد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء: "خَالِصَ التهاني عَلَى انطلاق الدور الثاني العادي من الفصل التشريعي الأول للمجلس، من بعد أن شهدنا منذ عام مضى بعث مؤسسة تشريعية عريقة ذات تاريخ تليد ومواقف وطنية مشهودة بثوب جديد وبمهام أوسع واختصاصات أعمق ليستكمل هذا المجلس ما شرع فيه بدور انعقاده الأول من تدشين لبناء مؤسسي تشريعي متكامل الأركان أسهم ويسهم في خروج تشريعات الدولة المصرية بما يليق بقدرها وتاريخها ومكانتها إيمانًا بأن مصر دائمًا وأبدًا ما تُشرع لها ولغيرها بحسبانها قبلة الدول العربية في شتى فروع القانون، وأن إسهامها القانوني دائمًا ما يكون موضع النظر والدراسة من قبل كثير من النظم المقارنة وهو ما يُلقي بكثير من المسؤولية على مجلسكم".

وتابع وزير شئون المجالس النيابية: "لقد أسهمت جهودكم المقدرة خلال الدور المنصرم بالتعاون مع مجلس النواب في أن رأت النور تشريعات غاية في الأهمية طال انتظارها ورسخت الإسهامات البناءة والقيمة والجوهرية لهذا المجلس في تلك التشريعات وما تضمنته من أحكام من أمر أهمية هذا المجلس والدور الجوهري الذي يلعبه، وكيف لا وعلى رأسه شَيْخٌ مِنْ شُيُوخِ الْقَضَاءِ الْأجِلَاَّءَ الْمُسْتَشَارِ الْجَلِيلِ عَبْدَ الْوَهَّابِ عَبْد الرَّازِقِ الَّذِي أَنَار بِعَدْلِ قَضَاءِهِ دُرُوبَ الْمُشَرِّعِ فِي شَتَّى الْمَسَائِلِ وأرسى الكثير من مَبَادِئِ المحكمة الدُّسْتُورِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي شرُفت برئاسته لَهَا فَاِسْتَحَقَّ عَنْ جِدَارَةٍ رئاسة هَذَا الْمَجْلِسِ ويعاونه في ذلك المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، والنائبة فيبي فوزي، وكيلة المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ونخص منهم النائب حسام الخولي زعيم الأغلبية، وِ الْمُسْتَشَارِ مَحْمُودَ إسماعيل الْأَمينِ الْعَامِّ لِمَجْلِسِ الشُّيُوخِ، وأعضاء الأمانة العامة على ما يقدموه من جهد لضمان انتظام سير جلسات المجلس".

واستكمل الوزير: "ولا يفوتنا أن نبعث بخالص التهنئة لرؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، على ما نالوه من ثقة زملائهم، وإننا إذ ننتهز هذه الفرصة لنتوجه إليهم والأعضاء جميعًا باسم الحكومة، رئيسًا وأعضاءً، بأسمى آيات الشكر لجهودهم المقدرة وليشكلوا في مجموعهم الدعائم القوية والركائز القادرة على نهوض هذا المجلس بالدور الدستوري الذي أنيط به، وأن يلبي آمال ناخبيهم وجمهور المواطنين ليتكامل كل ذلك مع الجهود الدؤوبة التي يضلع بها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية اِبْنِ مِصْرِ الْبَارِّ الذي أَخَذَ عَلَى عَاتِقِهِ أَنْ يَضعْ هذا الوطن فِي مَصَافٍ الْأُمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَيُوصَلُ اللَّيْلُ بِالنَّهَارِ رَاعِيًا لِكُلِّ عَمَلٍ يُنْجِزُ عَلَى أرْضِ الْوَاقِعِ، واضعًا من الديمقراطية والحكم الرشيد هدفًا واجب التحقيق".

وقال الوزير في كلمته: "اسمحوا لي أن أبعث باسمنا جميعًا من منبركم الرفيع بأسمى معاني التقدير والاعتزاز، متمنيين لوطننا الغالي مزيدًا من التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة".

وتابع موجها حديثه للأعضاء: "إن ما انقضى من مهاكم هو قدر يسير مما ينتظره منكم ناخبوكم، وإن الحكومة تجدد العهد والميثاق أن تكون لكم عونًا ليتسنى لكم تحقيق ما يأمله ويصبو إليه أبناء هذا الوطن الغالي، وإننا على ثقة أنكم قادرون بعزائمكم وإخلاص ضمائركم وَتَنَوُّعِ خَبَرَاتِكُمْ أَنْ تُحَقِّقُوا لِهَذَا الشَّعْبِ كُلَّ مَا يَأْمُلُهُ مِنْكم، وختَامًا؛ نُهَنِّئُكُمْ عَلَى اِنْطِلَاقِ الدور الثاني مِنْ الفصل الأول لمَجْلِسِكُم، متمنيين لَكُمْ كُلُّ التَّوْفِيقِ".