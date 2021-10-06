شكرا لقرائتكم خبر عن أمام قبر الرئيس السادات.. وفد مبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم يحيى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك وفد من الأطفال ذوى الهمم التابعين لمبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم فى إحياء الذكرى ال48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة من أمام قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان فى استقبالهم المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل وأسرته.

وأشارت المهندسة سمر حسب الله، منسق مبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم، إلى أن المبادرة تعمل على رفع الوعى والمشاركة المجتمعية، لافتة إلى أن الوفد سيتوجه بعد ذلك إلى قبر الزعيم الراحل جمال الناصر، والرئيس الراحل محمد حسنى مبارك لقراءة الفاتحة على أرواحهم.