شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الشيوخ فى ذكرى نصر أكتوبر: قواتنا المسلحة ضربت المثل فى حب الوطن والانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، التحية للرئيس السيسى والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر 6 أكتوبر، حيث قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "نقدم التهئنة لقواتنا المسلحة، حيث إن نصر أكتوبر أعاد لمصر كرامتها وعزتها، ومن بيننا فى القاعة زملاء كانوا أبطالا فى الحرب ولنا الشرف إننا متواجدين بينهم.

وقال النائب محمد حمزة: "نبعث تحية للقوات المسلحة على تحرير الأرض واسترداد الكرامة والعزة وفى هذا اليوم ضربت قواتنا المسلحة المثال فى حب الوطن والانتماء مضيفا نتذكر أيضا العبور الثانى للقوات المسلحة، وهو عبور 2013 عندما نجحنا فى استرداد الوطن من الجماعة الإرهابية".

وتابع: "الآن قواتنا المسلحة تقوم بعبور من نوع آخر وهو عبور التنمية فى أرض مصر بالكامل".

وقال النائب طارق رسلان باسم أعضاء حزب المؤتمر أرسل تحية للرئيس والقوات المسلحة والشرطة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة التى استعدنا فيها الأرض والعزة والكرامة.

وقال النائب فايز أبو حرب اليوم نعيش ذكرى نصر أكتوبر المجيد الذى لقينا فيه العدو درسا لن ينساه بعبور قواتنا المسلحة قناة السويس وتحطيم خط بارليف وحققت قواتنا المسلحة نصرا بكل المقاييس".