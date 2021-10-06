شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إعلان انتخابات اللجان ويدعو لأخرى 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة التي عقدت اليوم وذلك بعد إعلان نتيجة انتخابات الدعوة لجلسة اخري يوم الأحد الموافق 24 اكتوبر الجاري.
وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن فوز 7 نائبات ضمن هيئات مكاتب اللجان، ففى لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، فازت كل من سماء سليمان وكيلا، والنائبة عايدة نصيف أيوب عوض الله أمينا للسر.
وشهدت الجلسة توجيه أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحية وتقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر 1973.
توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التقدير للقوات المسلحة المصرية في ذكري انتصارات حرب 6 أكتوبر، فهم جزء غالي من مصر (ابنائنا واخواتنا)، لافتاً إلى دورهم الفاعل حاليا في نهضة مصر.
وقال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء، إنه تشرف بأن شاءت الاقدار لكونه كان جنديا في مثل هذا اليوم بالقوات المسلحة المصرية خلال حرب 73، مضيفاً \" كان لي الشرف أن أنتمي للقوات المسلحة في هذه الفترة واعلم مدى الفخر والسعادة التي نشعر بها كل من له حظ وشرف التواجد خاصة في هذه الفترة التي تعني لمصر الكثير\".
وأضاف عبد الوهاب عبد الرازق، نأمل جميعا أن تسود وتسري روح أكتوبر العظيم في كافة عروق الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، قائلاً : \"اعتقد لو استحضرناها سيكون لنا المزيد من الجولات إلى أعلى ".