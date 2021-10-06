شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد إعلان انتخابات اللجان ويدعو لأخرى 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة التي عقدت اليوم وذلك بعد إعلان نتيجة انتخابات الدعوة لجلسة اخري يوم الأحد الموافق 24 اكتوبر الجاري.

وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن فوز 7 نائبات ضمن هيئات مكاتب اللجان، ففى لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، فازت كل من سماء سليمان وكيلا، والنائبة عايدة نصيف أيوب عوض الله أمينا للسر.

وشهدت الجلسة توجيه أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحية وتقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر 1973.