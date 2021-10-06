محمد هيبة رئيسا لحقوق الإنسان بالشيوخ ورشا نصير أمينا للسر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، فوز محمد هيبة برئاسته، كما شهدت فوز كل من النائب أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد بمقعدى الوكالة، فيما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة.

ونظمت المادة (43) آليه إجراء انتخابات اللجان النوعية للشيوخ، حيث أقرت انتخاب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.