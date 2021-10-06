شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يوجه تحية للقيادة السياسية والقوات المسلحة فى ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تحية وتقدير للقيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر 1973.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن 6 أكتوبر يوما كان يوما مشهودا مسجلا بأحرف من نور في ذمة التاريخ ليس بالنسبة لمصرنا فحسب إنما للأمة العربية بأسرها، بل وكان يوما فارقا له دلالته، لأن في مصر جيشا قويا أبيا وطني يموت وتحيا مصر بشعبها عزيزا أبيا، فهو جيش وطني وهو ما يتميز به الجيش المصري عن جيوش كثيرة، دائما وأبدا ما ينحاز لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً" الجيش المصري قوي أبي عظيم".

وأضاف أبو شقة، أن 6 أكتوبر كانت معجزة بكل المقاييس في النظريات العسكرية، وتحطمت كل المخاوف علي صخرة الانتصارات، مشيراً إلى أن عبور أكتوبر ليس الوحيد للقوات المسلحة بالبلاد، مشيرا إلى انتصارات فكانت 30 يونيو، حيث حمت القوات المسلحة الدولة والوطن والمواطن، ومن ثمارها تأسيس الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه وجه الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، في ذكري انتصارات 6 أكتوبر، تحيه وتقدير لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلا: "أعاد لمصر كرامتها وعزتها، وتحمل الكثير"، وكذا وجه التحية للجيش المصري، قائلاً : " الواحد يشعر بكل عزة وفخر في هذا اليوم، دموعي نزلت وانا اذكر تفاصيل هذا اليوم المجيد".