محمد جزر رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأحمد الأحمر أمينا للسر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الصحة بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الأول فوز محمد جزر بمنصب الرئيس، وكلا من النائبان عمرو حجاب علي مهران بالوكالة، وأحمد عبد الماجد الأحمر أمينا للسر.

ونظمت المادة (43) آليه إجراء انتخابات اللجان النوعية للشيوخ، حيث أقرت انتخاب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

و يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.