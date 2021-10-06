شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة رئيسا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأربعاء، إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة برلمانية.

أجريت انتخابات اللجان النوعية في دور الانعقاد الثاني اليوم خلال الجلسة العامة .

وأسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة عن فوز النائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري برئاسة اللجنة، وفاز أحمد دياب وشريف الجابري بوكالة اللجنة ومحمد عمارة بأمانة السر.

وكان قد تولى النائب أحمد أبوهشيمة في دور الانعقاد الأول منصب وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أبو هشيمة في تصريحات صحفية عقب انتهاء إجراءات انتخابه رئيسا للجنة، أن مصر تعيش أزهى عصور الاهتمام بالشباب والرياضة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر البلاد، الأمر الذي يضاعف مهام اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو هشيمة أنه هناك عدد من الملفات ومشروعات القوانين والمبادرات المتعلقة بدعم الشباب وتطويرالرياضة ستبحثها اللجنة خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته بالثقة التي منحها له زملائه النواب في اللجنة الشباب والرياضة، ومؤكدا عن ثقته الكاملة في تعاونهم معه لتقديم الأفضل لشباب مصر.

ووجه «أبو هشيمة» الشكر للنائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول على ما قدمه من جهد كبير لتطوير هذا الملف.