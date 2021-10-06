شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ : شرفت بكونى جنديا فى القوات المسلحة خلال حرب 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التقدير للقوات المسلحة المصرية في ذكري انتصارات حرب 6 أكتوبر، فهم جزء غالي من مصر (ابنائنا واخواتنا)، لافتاً إلى دورهم الفاعل حاليا في نهضة مصر.

وقال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء، إنه تشرف بأن شاءت الاقدار لكونه كان جنديا في مثل هذا اليوم بالقوات المسلحة المصرية خلال حرب 73، مضيفاً " كان لي الشرف أن أنتمي للقوات المسلحة في هذه الفترة واعلم مدى الفخر والسعادة التي نشعر بها كل من له حظ وشرف التواجد خاصة في هذه الفترة التي تعني لمصر الكثير".

وأضاف عبد الوهاب عبد الرازق، نأمل جميعا أن تسود وتسري روح أكتوبر العظيم في كافة عروق الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، قائلاً : "اعتقد لو استحضرناها سيكون لنا المزيد من الجولات إلى أعلى ".

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية، وذلك خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الأول.