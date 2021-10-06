شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعلن نتيجة انتخابات هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية، وذلك خلال الدور الثانى من الفصل التشريعى الأول.

1- الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية :

الدكتور عبد الحي عبيد رئيسا، وسماء سليمان وكيلا وعفت السادات وكيلا، وعايدة نصيف أمينا للسر

2- الشؤون الدينية والأوقاف:

يوسف السيد عامر رئيسا، ومحمد سليم وكيلا ونادر نسيم وكيلا، وخضرة سالم أمينًا للسر.

3- الدفاع والأمن القومي:

اللواء أسامة منتصر رئيسا، واللواء طارق نصير وكيلا ومحمد جاد وكيلا واللواء خالد فوزي أمينا للسر.

4- لجنة الصحة والسكان :

محمد جزر رئيسا وعمرو حجاب وكيلا وعلي مهران وكيلا وأحمد عبد الماجد الأحمر أمينا للسر.

5- لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعي :

محمد هيبة رئيسا وأبو الفتوح محمد وكيلا ومجدي فريد وكيلا ورشا نصير أمينا للسر.

6- لجنة الزراعة والري والموارد المائية:

عبد السلام الجبلي رئيسا وجمال أبو الفتوح وكيلا ومحمد أحمد ماهر السباعي وكيلا وعز الدين جودة أمينا للسر

7- لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل :

خالد محمد سعيد رئيسا وفايز إبراهيم محمد وكيلا وأكمل فاروق وكيلا وأحمد صبور أمينا للسر.

8- لجنة الشباب والرياضة :

أحمد أبو هشيمة رئيسا وأحمد دياب وكيلا وشريف فرج الجابري وكيلا ومحمد عمارة أمينا للسر.

9- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نبيل دعبس رئيسا وأحمد البدري وكيلا وراندا مصطفي وكيلا وناجح عبد الفتاح أمينا للسر.

10- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ

محمد حلاوة رئيسًا ومحمد المنزلاوى وكيلا وتيسير مطر وكيلا، وأحمد الجندى أمينا السر.

11- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار

هاني سري الدين رئيسا، وجمال عبد الحليم وكيلا وياسر زكي وكيلا وأكمل نجاتي أمينا للسر

12- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

عبدالخالق عياد رئيسًا، وعمرو عزت وكيلا ومجدى سليم وكيلا ونهي أحمد فتحي أمينًا للسر.

13- لجنة الشؤون التشريعية والدستورية

المستشار عبد الله الأعصر رئيسًا والدكتور محمد العنانى وكيلا والنائب باهر محمد امين غازى وكيلا وفرج فتحى امينا للسر

14- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

محمود مسلم رئيسًا ومحمد سعيد طه وكيلا وسها سعيد وكيلا ومحمود القط أمينًا للسر.















































































































































